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        Diyaliz merkezleri yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Diyaliz hizmetlerinin planlanması, sunumu ve denetimine ilişkin usul ve esaslar günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 00:37 Güncelleme:
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        Diyaliz merkezleri yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş; hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

        HASTALARIN MUAYENE VE REÇETE SÜREÇLERİNDE ESNEKLİK SAĞLANDI

        Yönetmelik ile hastaların aylık muayenelerini tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında da yaptırabilmelerine ve başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen reçetelerle tedavilerini sürdürmelerine imkân sağlandı. Böylece hastaların farklı yerlerde bulundukları dönemlerde diyaliz ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

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        DİYALİZ MERKEZLERİNİN KAPASİTE SINIRI 80 CİHAZA ÇIKARILDI

        DHA'nın aktardığı habere göre, yeni yönetmelik ile diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde de toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı. Ayrıca vakıf üniversitelerinin diyaliz merkezi ve ünitesi açabilmesine imkân sağlandı. Bu düzenleme ile diyaliz hizmetlerinin planlanması ve merkez kapasitesinin mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin şekilde yapılandırılması amaçlandı.

        UYGUN HASTALARDA PERİTON DİYALİZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

        Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama kriterlerinin belirtilmesi zorunlu hâle getirildi. Bu düzenlemeyle klinik açıdan uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikli olarak değerlendirilmesi ve hastaların tedavi seçeneklerinin kapsamlı biçimde ele alınması sağlandı.

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        TATİL DİYALİZİ DÖNEMİ GENİŞLETİLDİ

        Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi. Daha önce Haziran-Ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenleme ile Mayıs-Kasım sonu olarak belirlendi.

        EV HEMODİYALİZİ UYGULAMALARININ KAPSAMI NETLEŞTİRİLDİ

        Yeni yönetmelik ile ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları korunurken, hasta takip ve hizmet sunum süreçlerine yönelik düzenlemeler netleştirildi. Bu kapsamda aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu. Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri diyaliz merkezi dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında yaptırabilmelerine; düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilmelerine imkân sağlandı.

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        DİJİTAL KAYIT, TAKİP VE DENETİM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

        Diyaliz hizmetlerinin denetiminde uygulanan müeyyidelere idari para cezası da eklendi. Böylece mevzuata uyumun artırılması ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik düzenleme yapıldı.

        Yeni yönetmelik ile hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişimi kolaylaştırılırken diyaliz hizmetlerinin sunumu, merkezlerin kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin esaslar güncellendi. Yapılan düzenlemelerle diyaliz hizmetlerinin daha erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesine yönelik önemli değişiklikler hayata geçirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
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