Diyarbakır'da 62 yaşındaki kadın aranıyor

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 62 yaşındaki kadın aranıyor
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 62 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:03 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe merkezinde oturan Kıymet Altunbaş (62), dün akşam 19.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Altunbaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
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