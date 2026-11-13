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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 62 yaşındaki kadın aranıyor

        Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan 62 yaşındaki kadın aranıyor

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 62 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Diyarbakır'da 62 yaşındaki kadın aranıyor

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe merkezinde oturan Kıymet Altunbaş (62), dün akşam 19.00 sıralarında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Altunbaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

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