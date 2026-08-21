Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 01:00 Güncelleme:
Diyarbakır-Mardin karayolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde T.Ç. yönetimindeki otomobil ile M.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada sürücüler ve otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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