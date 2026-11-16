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        Haberler Gündem Diyarbakır'da sis etkisini gösterdi

        Diyarbakır'da sis etkisini gösterdi

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Binaların büyük bölümünün sis altında kaldığı kentte, trafikte aksamalar yaşanırken sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kenti adeta görünmez hale getirdi. Şehrin üzerine çöken sis tabakası, yüksek kesimlerden bakıldığında denizi andıran görüntüler oluşturdu.

        İHA'da yer alan habere göre; Özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezi ve çevresindeki yapılar gözden kaybolurken, binaların yalnızca üst bölümleri sis bulutlarının arasından görülebildi.

        GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

        Ortaya çıkan manzara, Diyarbakır'ı adeta bir sis denizinin ortasında bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden olan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, güne başlayan vatandaşlar da karşılaştıkları manzarayı ilgiyle izledi.

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        Sis nedeni ile trafikte de aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.

        Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

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        #sis
        #Diyarbakır
        #HABER
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