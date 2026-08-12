Dünya rekoru için dev kazanda pişirilecek

Gümüşhane'nin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Kelkit şeker fasulyesinin bilinirliğini artırmak ve daha geniş pazarlara ulaştırmak amacıyla Gümüşhane Valiliği, Kelkit Belediyesi ile Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde proje hazırlandı.

7 BİN 500 LİTRELİK DEV KAZAN

Proje kapsamında Kelkit şeker fasulyesi ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için rekor denemesi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Trabzon Şinik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada 7 bin 500 litre kapasiteli dev kazan üretildi.

Yaklaşık 2,5 metre çapında ve 1 metre 65 santimetre yüksekliğindeki kazan, altındaki odun ve kömür ocağıyla Trabzon'dan tıra yüklenerek Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine götürülecek.

15 USTA VE KALFA GÖREV YAPACAK

Rekor denemesi 22 Ağustos'ta Kelkit ilçesinde düzenlenecek festival kapsamında gerçekleştirilecek. Denemede 6 bin litrenin üzerinde kuru fasulye yemeği hazırlanması hedeflenirken, yaklaşık 750 kilogram Kelkit şeker fasulyesi, 150 kilogram et, domates sosu, salça, soğan, tuz ve su kullanılacak. Yemeğin hazırlanmasında 15 usta ve kalfa görev yapacak. Kazanın ısıtılması ve yemeğin pişirilmesi için ise yaklaşık 1 ton odun kullanılması planlanıyor.

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"DÜNYAYA TANITMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK"

Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kelkit şeker fasulyesinin ilçenin en değerli ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Fasulyenin ilçeye ait, coğrafi işaret tescilli bir ürün olduğunu belirten Yılmaz, şeker fasulyesini dünyaya tanıtmak ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla çalışma yaptıklarını kaydetti. Yılmaz, rekor denemesinin 22 Ağustos Cumartesi günü Kelkit'te düzenlenecek festival kapsamında gerçekleşeceğini aktararak, programa Gümüşhane ve çevre illerden vatandaşları davet etti.

"ETKİNLİKTE 20 BİN KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz da proje için yaklaşık 8 ay önce çalışmalara başladıklarını söyledi. Rekor denemesinde kullanılacak kazanı özel olarak yaptırdıklarını anlatan Yılmaz, "Allah nasip ederse fasulye rekorunu yaptırmış olduğumuz kazanla kıracağız. 22 Ağustos'ta bütün katılımcılarla, çevre illerimizin desteğiyle bu rekoru kırıp Kelkit şeker fasulyesini gerek Türkiye'de gerekse dünyada tanıtıp Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacağız" ifadesini kullandı.

Yılmaz, festivalin ardından dev kazanın boş bir alanda sergileneceğini dile getirerek, kazanın yanında kuru fasulye satış noktası da oluşturulacağını kaydetti. Etkinlikte 20 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerine işaret eden Yılmaz, Gümüşhane'de bu yıl yaklaşık 3 bin 500 ton fasulye üretildiğini aktardı.

750 KİLOGRAM KELKİT ŞEKER FASULYESİ KULLANILACAK

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban da kuru fasulye yemeği kategorisindeki mevcut rekorun 5 bin 600 litreyle Makedonya'da bulunduğunu söyledi. Denemede 6 bin litrenin üzerinde yemek hazırlanmasının planlandığına dikkati çeken Daltaban, rekor denemesinde yaklaşık 750 kilogram Kelkit şeker fasulyesi ve 150 kilogram etin yanı sıra domates sosu, salça, soğan, tuz ve su kullanılacağını belirtti.