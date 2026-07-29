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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymadı: 454 bin lira ceza

        Ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymadı: 454 bin lira ceza

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, daha sonra emniyet ekiplerine teslim olan ehliyetsiz sürücüye toplam 454 bin 408 lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        "Dur" ihtarına uymadı: 454 bin lira ceza

        Ordu'nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

        Sürücü U.D. (21), polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra emniyet ekiplerine teslim olan U.D., sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen araç kullandığı belirlendi.

        Sürücüye; sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, yüksek sesle müzik yayını yapmak, eksik ışık donanımıyla araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 454 bin 408 lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.

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