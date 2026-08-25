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        Haberler Gündem Yargı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talebi

        Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talebi

        "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilen 1 milyon Euro hakkında "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi. Savcılık, Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talebi

        "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu'na İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilen 1 milyon Euro soruldu. Hasan İmamoğlu, "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında ‘aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

        "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5'inci gününde devam ediliyor. Duruşmada, Beylikdüzü'nde 3 daire üzerinden elden para aldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun babası tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı.

        "DAİRE ALIP SATMAK SUÇ MU?"

        Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık İmamoğlu, "Benim bu hayatta dikkat ettiğim iki şey var; Haram yememek, yedirmemek. Ben, çocuklarıma da bunu öğrettim. Ben, burada bir suçtan yargılanmıyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası olduğum için yargılanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ben, bir süre önce yaşlandığımdan dolayı ticari faaliyetlerimi yönetmesi için Tuncay Yılmaz'a devrettim. Bu, bize yapılan eziyetten başka bir şey değil. İddianamede bize 3 daire aldığım deniyor. Benim 3'ten fazla dairem var. Daire alıp satmak suç mu? 60 yıllık ticari hayatımın ayaklar altına düşürülmesini kınıyorum. Burada iş insanı olarak konuşan insanlara şaşırıyorum çünkü yalan konuşuyorlar. FETÖ'ye okul yaptığım söyleniyor. Ben kendim okul yapmaya çalıştım, başaramayınca da devlete devrettim" ifadelerini kullandı.

        "YURTDIŞI YASAĞIMI KALDIRMANIZI İSTEMİYORUM AMA"

        Savunmasının devamında, Ekrem İmamoğlu'nun ‘casusluk' suçundan yargılanmasına da tepki gösteren sanık Hasan İmamoğlu, "Bizim soyumuzdan ‘casus' çıkmadı, Ben, gazi bir dedenin torunuyum. O bize vatana ihanetin ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlatırdı. Benim yurtdışı yasağımı kaldırmanızı istemiyorum çünkü benim yurt dışında hiçbir işim yok. Ancak, 2 üniversite bitirmiş başarılı torunumun bu yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Vatan Emniyete gittiğimizde, bana ‘3 daire almışsınız' dediler, ben ise ‘hayır 4 daire aldım' diye düzelttim" diye konuştu.

        HASAN İMAMOĞLU İÇİN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

        Hasan İmamoğlu savunma yaptığı sırada Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın iddiaları doğrultusunda teslim edilen 1 milyon Euro'yu sordu. Hasan İmamoğlu "Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine savcılık, Tuncay Yılmaz'a verilen 1 milyon Euro'nun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında ‘aklama' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşmaya 1 saat ara verildi.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #Hasan İmamoğlu
        #son dakika
        #İBB davası
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