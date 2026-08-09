Erzurum'da 10 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, eski SSK Hastanesi istikametinde 2 kamyon ve 8 otomobil olmak üzere toplam 10 araç kazaya karıştı.

Yoğun yağışın başladığı dakikalarda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonlardan biri yan dönerek yolu kapatırken, diğer kamyon ise Büyükşehir Belediyesi yönündeki kavşak bölümünde durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kazaya karışan bazı araçlar ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu araçların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

KAZA SONRASI TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan, kazanın ardından taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.