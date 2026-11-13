Esenler'deki çalışmaya esnaftan tepki

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaklaşık 5 aydır sürdüğü belirtilen yol çalışması, mahallede yaşayanlar ve esnafın tepkisine neden oldu.

Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde temmuz ayında başlayan yol çalışması nedeniyle bozulan yollar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Bozuk yollar nedeniyle yürümekte güçlük çeken mahalle sakinleri, yağışlı havalarda çamurla mücadele ediyor.

Çalışmalar sırasında oluşan gürültü de çevrede yaşayanların tepkisine neden oluyor.

Yol çalışması nedeniyle müşteri sayısının azaldığını ve işlerinin olumsuz etkilendiğini belirten esnaf, mağdur olduklarını söyledi.

Kasap Emin Yılmaz, "Bizim mağduriyetimiz bugün değil, 3 ay önce başladı. Müşteri içeri giremiyor. Müşteri kendisi de gelemiyor çocuğunu da gönderemiyor. Satışlarımız çok düştü. Bir ödememin 2 ay gecikmesinin yüzünden tüm banka hesaplarıma el konuldu. Zaten iş yapamıyorum ki" dedi.

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Çalışmaların sürdüğü caddedeki eczanenin sahibi Ruşen Dündar, "Yakın zamanlarda bölgemizdeki yolların ve kaldırımların yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda Esenler Belediyesi’ne ve sorumlu yetkililere teşekkür ediyorum. Ancak Sakarya ve Tuna caddelerinin kaldırımlarının yenilenmesi kış mevsimine kaldığı için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklarımız ile caddelerimiz kum ve çamur içerisinde kaldı. Ama bu proje biterse semtimiz daha güzel olacak. Bu işlerin bir an önce hızlandırılıp bitmesini rica ediyoruz. Trafiğin ara sokaklara verilmesi ve yolun yürünmeyecek şekilde çamurla kaplanmış olması işlerimizin aksamasına sebep oluyor. Ama yapılan işin neticesini düşününce bunu çok fazla önemsemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tuna Mahallesi Muhtarı Sebahattin Çoku ise yol çalışması hakkında bilgi vererek, "Tuna Caddemizde temmuz ayından bu yana çalışmalar yapılıyor. Bunun sonrasında belediyemiz yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki mahalle sakinlerimiz bu konudan biraz şikayetçi, buradan onların affına sığınıyoruz ancak çalışmalarda hava şartlarından dolayı biraz gecikmeler yaşanıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.