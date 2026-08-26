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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evde çıkan kavga cinayetle bitti!

        Evde çıkan kavga cinayetle bitti!

        Eskişehir'de bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybederken, olayda kullanılan bıçak çöp konteynerinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Evde çıkan kavga cinayetle bitti!

        Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesi'nde bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

        İHA'nın haberine göre ev sahibi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybederken, olayda kullanılan bıçak çöp konteynerinde bulundu.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta dehşet verici bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk oldu. Birlikte alkol aldıkları sırada iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma başladı.

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        Kısa sürede büyüyen tartışmanın fiziksel arbedeye dönüşmesi üzerine ev sahibi N.Ö., eline geçirdiği bıçakla Bülent Sap'a saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese hızla polis ve tıbbi ekipler yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, ağır yaralanan Bülent Sap'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Asayiş ekipleri, cinayet şüphelisi N.Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürdü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç aleti bıçağı binanın önündeki çöp konteynerine atılmış halde geçirdi. Sap'ın cansız bedeni ise cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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