Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Gün Başlıyor - 10 Kasım 2026 (Dolmabahçe Sarayı'nda 88. Yıl Hüznü)

Dolmabahçe Sarayı'nda 88. yıl hüznü. Atatürk 1938'de hayata gözlerini yumdu. Dünya basınında Atatürk'ün vefatı. MHP Lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı. Demir çelik fabrikasında patlama: 17 ölü. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Fon soruşturmasında iki tutuklama. BM İklim Konferansı COP31 başladı. ... Daha Fazla Göster Dolmabahçe Sarayı'nda 88. yıl hüznü. Atatürk 1938'de hayata gözlerini yumdu. Dünya basınında Atatürk'ün vefatı. MHP Lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı. Demir çelik fabrikasında patlama: 17 ölü. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Fon soruşturmasında iki tutuklama. BM İklim Konferansı COP31 başladı. Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması mesajı. Bakan Işıkhan'dan emekli açıklaması. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster