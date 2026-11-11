Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da 3 kişiye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından sokak ortasında silahla ateş edildi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Giriş: 11 Kasım 2026 - 01:02 Güncelleme:
Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre sokak üzerinde duran 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahla birden fazla kez ateş edildi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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