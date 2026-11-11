Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3 yaralı

        Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3 yaralı

        İstanbul Eyüpsultan'da 3 kişiye kimliği belirsiz şüpheliler tarafından sokak ortasında silahla ateş edildi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 01:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eyüpsultan'da silahlı saldırı: 3 yaralı

        Olay, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre sokak üzerinde duran 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahla birden fazla kez ateş edildi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 10 Kasım 2026 (Dolmabahçe Sarayı'nda 88. Yıl Hüznü)

        Dolmabahçe Sarayı'nda 88. yıl hüznü. Atatürk 1938'de hayata gözlerini yumdu. Dünya basınında Atatürk'ün vefatı. MHP Lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı. Demir çelik fabrikasında patlama: 17 ölü. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Fon soruşturmasında iki tutuklama. BM İklim Konferansı COP31 başladı. ...
        #istanbul
        #haberler
        #Eyüpsultan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Alevlerden kurtuldu, yolda can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı