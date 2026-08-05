Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 3. Sayfa Failin yanındaydı! Suça doğrudan katılmaktan müebbet istendi

        Failin yanındaydı! Suça doğrudan katılmaktan müebbet istendi

        İstanbul Esenler'de silahla vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin, failin yanında bulunan şüphelinin de suça doğrudan katıldığı gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Failin yanındaydı! Müebbet istendi

        Esenler'de otoparkta çıkan ve silahla vurulan bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin, silahlı failin yanında bulunan şüphelinin de suça doğrudan katıldığı gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

        AA'da yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta Esenler Atışalanı Mahallesi Gönlüm Sokak'ta bulunan otoparkta silahla yaralama olayının güvenlik güçlerine bildirildiği, olay yerinde Umut Özacar'ın (19) yerde yatar vaziyette bulunduğu ve Özacar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

        Maktul Umut Özacar'ın arkadaşı olan ve olay yerinde bulunan tanık M.A.B'nin suça sürüklenen çocuk H.İ. ile arasında sosyal medya atışmasından dolayı husumet bulunduğu, olay günü karşılaştıklarında Umut Özacar'ın H.İ'nin üzerine saldırarak hırpaladığı ve cep telefonuyla görüntü kaydı aldığı, ardından H.İ'yi olay yerinden gönderdiği iddianamede anlatıldı.

        REKLAM

        İddianamede, olay yerinden ayrılan H.İ'nin arkadaşları suça sürüklenen çocuk A.A. ve şüpheli Keremcan Görgün'le (18) buluşarak olay yerine geri geldikleri, maktulü konuşma bahanesiyle çağırdıkları, Özacar ve M.A.B'nin otoparka gelmeleri üzerine yeniden tartışma başladığı kaydedildi.

        H.İ'nin maktul Özacar'dan dövülmesi esnasında ve sonrasında çekilen görüntüleri silmesini istediği, Özacar'ın bunu kabul etmeyip çıkardığı bıçağı salladığı, bu esnada A.A'nın yanında getirdiği silahı belinden çıkararak maktul Özacar'a 2-3 el ateş açtığı ve Özacar'ın yere düştüğü, sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

        İddianamede, "Şüpheli Keremcan Görgün'ün, darbedilen arkadaşı H.İ'ye destek olmak ve onun intikam almasını kolaylaştırmak amacıyla yanında silah olduğunu bildiği fail A.A. ile cinayetin olduğu yere gittiği, birlikte hareket etmelerinden kaynaklanan dayanışma ve güçle maktule ateş edilmesinde maddi ve manevi destek olup suçun işlenmesinde birbirlerini araç olarak kullandıkları, 'kasten öldürme' suçuna şüpheli Keremcan Görgün'ün de doğrudan katıldığı sonucuna varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

        A.A. ve H.İ'nin 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Keremcan Görgün hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Söz konusu iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 3 Ağustos 2026 ("Çerçeve Yasa" Taslağında Neler Var?)

        Ankara'nın gündemini hareketlendiren "Çerçeve Yasa" taslağı ve infaz sistemine ilişkin düzenlemeler HT 360'da tüm yönleriyle ele alındı. Taslakta hangi maddeler yer alıyor? İnfaz rejiminde köklü değişiklikler mi geliyor? AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin siyasi ve hukuki yansımaları ile muhalefe...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor