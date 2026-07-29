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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kaza

        İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir servis minibüsü yan yattı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        FSM Köprüsü çıkışında korkutan kaza

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir servis minibüsü yan yattı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre köprü çıkışında Avrupa Yakası'na geçiş güzergahı Baltalimanı Mevkii’nde sabah 08.00 sıralarında bir servis minibüsü şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kaza sonucu servis aracı yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

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