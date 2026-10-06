Fatih'te yanan 2 katı bina küle döndü! 1 ölü

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DAR SOKAKLAR VE HATALI PARKLAR GEÇİT VERMEDİ

İtfaiye ekipleri, yolların dar olması ve sokak içerisindeki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

BİNADA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen, Erdinç L'nin cenazesine ulaşıldı.

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Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı. Erdinç L'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.