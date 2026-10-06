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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te yanan 2 katı bina küle döndü! 1 ölü

        Fatih'te yanan 2 katı bina küle döndü! 1 ölü

        İstanbul Fatih'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın, itfaiyenin çalışmalarının ardından söndürülürken, binada yalnız kalan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 01:53 Güncelleme:
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        Fatih'te yanan 2 katı bina küle döndü! 1 ölü

        Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Külhan 1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DAR SOKAKLAR VE HATALI PARKLAR GEÇİT VERMEDİ

        İtfaiye ekipleri, yolların dar olması ve sokak içerisindeki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        BİNADA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen, Erdinç L'nin cenazesine ulaşıldı.

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        Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı. Erdinç L'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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