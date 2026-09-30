Ankara'da göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde göçmen kuşların konakladığı Çayır Deresi üzerindeki göletler ile Sel Kapanı Baraj Gölü, yeterli yağış düşmemesi nedeniyle kurudu
Giriş: 30 Eylül 2026 - 13:10 Güncelleme:
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Çayır Deresi üzerindeki göletler ile Sel Kapanı Baraj Gölü, yeterli yağış düşmemesi nedeniyle kurudu.
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Bahar aylarında çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan sulak alanlarda, su seviyesinin düşmesiyle zeminde çatlaklar oluştu.
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Sel Kapanı Baraj Gölü’nde yüzeyde kalan az miktardaki su birikintileri bölgedeki kuşlara yaşam alanı sağlarken, göletlerin çevresindeki alanlarda çobanlar hayvanlarını otlatıyor.
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