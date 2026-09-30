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        Haberler Gündem Çevre Ankara'da göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık

        Ankara'da göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde göçmen kuşların konakladığı Çayır Deresi üzerindeki göletler ile Sel Kapanı Baraj Gölü, yeterli yağış düşmemesi nedeniyle kurudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Çayır Deresi üzerindeki göletler ile Sel Kapanı Baraj Gölü, yeterli yağış düşmemesi nedeniyle kurudu.

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        Bahar aylarında çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan sulak alanlarda, su seviyesinin düşmesiyle zeminde çatlaklar oluştu.

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        Sel Kapanı Baraj Gölü’nde yüzeyde kalan az miktardaki su birikintileri bölgedeki kuşlara yaşam alanı sağlarken, göletlerin çevresindeki alanlarda çobanlar hayvanlarını otlatıyor.

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