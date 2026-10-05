Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor
Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
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Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
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Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliği Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'da görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
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Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.
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