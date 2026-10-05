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        Haberler Gündem Çevre Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve yaylalarda sonbaharla kış bir arada yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

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        Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliği Kavrun Yaylası ve Kaçkarlar'da görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

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        Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

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