4 yılda Muş'un 250 köyünde 11 bin 500 öğrenciye ulaştı
Muş'ta çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması ve kütüphane hizmetlerinin kırsala ulaştırılması amacıyla 2022'den bu yana 250 köye giden gezici kütüphane, yaklaşık 11 bin 500 öğrenciyi kitaplarla buluşturdu. Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, "Kitabın kokusunu alarak tanımalarını amaçlıyoruz. Kitapları yerinde okursanız, incelerseniz, elinize alıp okursanız çok daha faydalı oluyor. Böylelikle çocuklarımıza çok daha güzel bir eğitim veriyoruz" dedi. Kütüphane görevlisi Şenay Demirkapu ise "Etkinlikler düzenledik, oyunlar oynadık. Kilometrelerce yol kat ederek öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman yorulduğumuz, yıprandığımız oluyor ama çocukların yüzündeki o gülümseme hem bizim hem de onlar için unutulmaz bir anıya dönüşüyor" diye konuştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce 2022'de Muş İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane aracı, kırsaldaki çocukların kitapla buluşturulmasına büyük katkı sağladı.
Muş İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce hazırlanan program dahilinde belirlenen köylere gönderilen gezici kütüphaneye gelen öğrenciler, burada hem istedikleri kitapları okuma hem de oyun oynama imkanı buldu.
Kentte 2022'den bu yana 250 köye giden gezici kütüphanenin son durağı merkeze 41 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyündeki ilkokul oldu.
Okul bahçesine konuşlanan gezici kütüphanede görevli Şenay Demirkapu öğrencilere kütüphane hizmetlerini tanıttı, masal anlattı ve okumaları için ödünç kitaplar verdi.
Kitap okuma etkinliğinin ardından film izleyen öğrenciler, halat çekme, yakan top ve çuval yarışı gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.
Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, gezici kütüphanenin kilometrelerce yol kat ederek en ücra köylere kadar gittiğini söyledi.
İl genelindeki 8 kütüphanede 180 bin kitap ve 50 bin üyelerinin bulunduğunu belirten Şengül, şöyle konuştu: "2022 yılından bu yana gezici kütüphaneyle 250 köye giderek yaklaşık 11 bin 500 öğrenciye ulaştık. Öğrencilere gezici kütüphaneyi tanıtıyoruz. Kitabın kokusunu alarak tanımalarını amaçlıyoruz. Kitapları yerinde okursanız, incelerseniz, elinize alıp okursanız çok daha faydalı oluyor. Böylelikle çocuklarımıza çok daha güzel bir eğitim veriyoruz. Bu hizmetlerden dolayı Bakanlığımıza ve desteklerinden dolayı Muş Valimize teşekkür ediyorum."
Kütüphane görevlisi Şenay Demirkapu ise gezici kütüphanenin temel amacının kütüphane hizmetlerini öğrencilerin ve vatandaşların ayağına götürmek olduğunu vurguladı.
Özellikle çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Demirkapu, şunları kaydetti: "Etkinliklerimizde kütüphanenin tanıtımı yapıyoruz. Kayıtları yapıldıktan sonra öğrencilere okumaları için ödünç kitaplar veriyoruz. 15 gün sonra yeniden gelerek kitaplarımızı alıyoruz. Amacımız yalnızca kitap dağıtmak değil, çocuklarımızın kitaplarla bağ kurmalarını, okuma alışkanlığı kazanmalarını ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak. Her çocuğun, yaşadığı yer neresi olursa olsun, kitaplara ve bilgiye ulaşabilmesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın kitaplara ilgi duyması, yeni şeyler öğrenmesi ve bu hizmetten faydalanması bizleri çok mutlu ediyor. İnanıyoruz ki bugün çocuklarımıza kazandırdığımız kitap sevgisi, onların geleceğine yapılan çok değerli bir yatırımdır."
Gezici kütüphane aracılığıyla kitap sevgisini yaygınlaştırmayı, okuyan, araştıran ve kendini geliştiren nesillerin yetişmesine katkı sunmayı istediklerini dile getiren Demirkapu, "Bu hedefler kapsamında 250 köyde yaklaşık 11 bin 500 öğrencimizi kitapla buluşturduk. Etkinlikler düzenledik, oyunlar oynadık. Kilometrelerce yol kat ederek öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman yorulduğumuz, yıprandığımız oluyor ama çocukların yüzündeki o gülümseme hem bizim hem de onlar için unutulmaz bir anıya dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Zehra Gölbaşı da gezici kütüphane etkinliğinde güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Güzel kitaplar okuduk, yeni şeyler öğrendik. Otobüs de çok büyüktü, onu gördük. Bahçede oyunlar oynadık, halat çekme, yakan top ve çuval yarışı yaptık. Daha sonra bize masal anlattılar" dedi.