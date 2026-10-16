Özellikle çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Demirkapu, şunları kaydetti: "Etkinliklerimizde kütüphanenin tanıtımı yapıyoruz. Kayıtları yapıldıktan sonra öğrencilere okumaları için ödünç kitaplar veriyoruz. 15 gün sonra yeniden gelerek kitaplarımızı alıyoruz. Amacımız yalnızca kitap dağıtmak değil, çocuklarımızın kitaplarla bağ kurmalarını, okuma alışkanlığı kazanmalarını ve hayal dünyalarını geliştirmelerini sağlamak. Her çocuğun, yaşadığı yer neresi olursa olsun, kitaplara ve bilgiye ulaşabilmesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın kitaplara ilgi duyması, yeni şeyler öğrenmesi ve bu hizmetten faydalanması bizleri çok mutlu ediyor. İnanıyoruz ki bugün çocuklarımıza kazandırdığımız kitap sevgisi, onların geleceğine yapılan çok değerli bir yatırımdır."