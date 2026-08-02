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        Fotoğraf çekerken Fırat Nehri'ne düşen Havva öldü!

        Şanlıurfa'da kahreden bir ölüm meydana geldi. Olayda, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip Fırat Nehri'ne düşen 21 yaşındaki Havva Çelik boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Fotoğraf çekerken nehre düştü!

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip Fırat Nehri'ne düşen Havva Çelik (21), boğuldu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Dorucak Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik, bir anda dengesini kaybedip düştü. Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu.

        Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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