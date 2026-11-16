Fransa’da Türk davulcu evinde ölü bulundu
Fransa'da Türk düğünlerinde davul ve zurna ekibiyle sahne alan 43 yaşındaki Mehmet Karaca, yaşadığı evde ölü bulundu. Aynı evde bulunan 39 yaşındaki iş arkadaşı hemşehrisi Harun Deniz ise hastaneye kaldırıldı. Deniz'in sağlık vücudunda kesici ve delici alet izi bulunmayan karacanın evde kombiden sızan gazdan zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Fransa’da yaşayan Türk toplumunu üzen olay, 14 Kasım Cumartesi gecesi, Paris’e yakın Val d’Oise ilinde meydana geldi.
Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Türk düğünlerinde davul-zurna ekibinde çalışan Mehmet Karaca ile iş arkadaşı Harun Deniz, cumartesi gecesi birlikte eve döndü. İki arkadaştan pazar günü haber alamayan bir yakınları, telefonla kendilerine ulaşamayınca yaşadıkları eve gitti.
Evin kapısının kapalı olduğunu gören yakını, giriş katında bulunan daireyi pencereden kontrol etti. İçeride iki arkadaşın yerde hareketsiz yattığını fark eden kişi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 43 yaşındaki Mehmet Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı evde bulunan 39 yaşındaki Harun Deniz ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Hastaneye kaldırılan Harun Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.