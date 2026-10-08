Gaziantep'te bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih (16) ile henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, bıçakla ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Salih, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.