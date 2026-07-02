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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gelin adayı, altınlarla kaçmaya çalıştı

        Gelin adayı, altınlarla kaçmaya çalıştı

        Nevşehir'de yaşayan Y.A.'yı evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı ile iş birlikçisi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Gelin adayı, altınlarla kaçmaya çalıştı

        Nevşehir'de yaşayan Y.A.’yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı H.D. (20) ile iş birlikçisi S.Ç.A. (46), Kayseri’de yakalandı.

        DHA'nın haberine göre Şanlıurfa’dan Nevşehir’e gelen S.Ç.A. ile H.D. adlı 2 kadın, burada Y.A. ile tanıştı. Daha sonra Y.A.’nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı.

        Bir süre sonra evlilik için hazırlıklara başlayan Y.A., şüphelilerle sarrafa gidip yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın takı satın aldı. Düğün hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit ve çeşitli kıyafetler ile damat ve annesine ait cep telefonlarını alan S.Ç.A. ve H.D., kayboldu. Ardından 2 kadın şüpheli, Nevşehir’den ayrılıp Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı.

        TUTUKLANDILAR

        Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları tespit edildi.

        Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.’nın bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Nevşehir’e getirilip adliyeye sevk edildi. S.Ç.A. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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