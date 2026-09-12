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        Haberler Gündem Gerede Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangına müdahale sürüyor

        Gerede Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangına müdahale sürüyor

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede yoğun duman oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:35 Güncelleme:
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        Bolu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

        Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Yangın, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

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        #Bolu
        #Gerede yangın
        #haberler
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