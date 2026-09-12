Gerede Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangına müdahale sürüyor
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede yoğun duman oluştu
Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:35 Güncelleme:
Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
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