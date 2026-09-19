Giresun'da kayalıklara çarpan panelvanın sürücüsü öldü
Giresun Dereli'de yol kenarındaki kayalıklara çarpan panelvanın sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 19 Eylül 2026 - 06:41 Güncelleme:
Giresun-Dereli karayolunun Güdül köyü mevkisinde Mustafa Ş'nin (62) kullandığı panelvan, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Dereli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilişkin inceleme başlattı.
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