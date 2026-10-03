Isparta'da göl kenarında erkek cesedi bulundu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında erkeğe ait cansız beden bulundu
Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:22 Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında saat 15.00 sıralarında hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe ait cansız beden otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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