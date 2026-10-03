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        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da göl kenarında erkek cesedi bulundu

        Isparta'da göl kenarında erkek cesedi bulundu

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında erkeğe ait cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göl kenarında erkek cesedi bulundu

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında saat 15.00 sıralarında hareketsiz kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe ait cansız beden otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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