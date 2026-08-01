Gölbaşı Belediyesi tescil için harekete geçti

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve alternatif tarım ürünlerinin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Karabuğday Projesi kapsamında Ballıkpınar Mahallesi'nde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan Karabuğday Projesi, 2026 yılında büyütülerek devam etti. Karabuğday ekim alanı 200 dönüme çıkarılırken, üretim Ballıkpınar Mahallesi'nin ardından Bahçelievler ve Hacılar mahallelerine de yayıldı.

Proje ile daha fazla üreticinin desteklenmesi ve ilçede alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor. Glüten içermemesi dolayısıyla çölyak hastaları için önemli bir alternatif olan karabuğdayın, arıcılık faaliyetlerine nektar kaynağı sağlaması ve hayvancılığa katkı sunmasıyla da öne çıktığı belirtildi.

"TESCİL İÇİN BAŞVURULARIMIZI BAŞLATIYORUZ"

Etkinlikte üreticiler ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yakup Odabaşı, tarım ve hayvancılığı ilçenin geleceği açısından stratejik bir alan olarak gördüklerini belirtti Odabaşı, "Gölbaşımızda alın terinin berekete dönüştüğü bir günü daha hep birlikte yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. Kırsalda üretimin güçlenmesi, çiftçimizin daha fazla kazanması ve yerel ekonomimizin büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek besin değeriyle öne çıkan karabuğdayımızı, çok yakında 'Gölbaşı Karabuğday' markasıyla tescillemek üzere resmi başvurularımızı başlatıyoruz. Böylece hem üreticimize yeni bir katma değer kazandıracak hem de Gölbaşımızın adını kaliteli ve nitelikli tarımsal üretimle daha güçlü bir şekilde duyuracağız. Mahsulümüz bol, hasadımız bereketli olsun" diye konuştu.

Programın sonunda katılım sağlayan üreticilere ve vatandaşlara paketlenmiş karabuğday ve karabuğday unu karışımı dağıtıldı.

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