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        Haberler Gündem Çevre Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında Bayburt'taki göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 18:04 Güncelleme:
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        Göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

        Ekipler, tesislerde yetiştirilen 150 bin sazan yavrusunu şehir merkezi ile Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki su kaynaklarıyla buluşturdu.

        Çalışmayla, su kaynaklarındaki balık stoklarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlanması hedefleniyor.

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        #bayburt haberleri
        #gölet
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