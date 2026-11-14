Hakkari'de iklim değişikliği belgeselle anlatıldı

Hakkari ve Mardin Artuklu üniversitelerinden 7 akademisyenin işbirliğiyle "Dağların Sessiz Tanıkları: Hakkari İklim Tanıkları Dijital Haritası" projesi hazırlandı. Bu kapsamda kentin birçok noktasında yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından insanlarla bir araya gelip röportaj yapan akademisyenler, önceki yıllara ve yakın tarihe ait kar görüntülerini de alarak belgesel haline getirdi.

Yöre sakinlerinin iklim değişikliğine ilişkin gözlemlerine ve günlük hayatta değişen pratiklerine de yer verilen çalışma, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcıların beğenisine sunulacak.

REKLAM

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNU FEN BİLİMLERİNİN BİRAZ DIŞINA ÇIKARMAK İSTEDİK"

Projenin yürütücüsü Çölemerik Meslek Yüksekokulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Barış Kılınç, COP31'in Türkiye'de yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerde iklim değişikliği konusunda yürütülen projelerin bu konudaki çalışmalara katkı sağlayacağını belirten Kılınç, "İklim değişikliği konusunu fen bilimlerinin biraz dışına çıkarmak istedik. Sadece laboratuvar ortamı ve bilimsel verilerle değil, bu konuyu yaşamın merkezine alabilmek için çabamız oldu. İklim değişikliği bu coğrafyada daha fazla hissediliyor. Bununla ilgili bir belgesel yapmaya karar verdik. Projemizin temelinde bu vardı" dedi.

REKLAM

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NE KADAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞ OLDUK"

Ömrünü Hakkari'de geçirmiş insanların çocukluğundan yetişkinlik dönemine kadar geçen sürede iklimle ilgili gözlemlerine ilişkin perspektif ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren Kılınç, şunları kaydetti:

"Farklı yaş gruplarından insanlarla röportaj yapmak suretiyle belgesel hazırladık. Bununla ilgili kentin geçmiş yıllardaki kış mevsimlerine ait görüntüler aldık. Bir karşılaştırma yapmak istedik. Bu karşılaştırmayı da insanların yaşadığı tecrübelerden, deneyimlerden elde etmek istedik. Katılımcılarımıza sorular sorduk. Bunun sonucunda iklim değişikliğinin ne kadar büyük ölçekli olduğunu ortaya koymuş olduk. Değişen yaşam pratiklerinin belirleyici unsurlardan birinin de değişen iklim koşulları olduğunu görüyoruz. Günümüzde azalan sadece kar miktarı değil. Doğa olayıyla beraber azalan şey, bizim için kültürel bir olay."

REKLAM

"İNSANLAR TELEFON DİREKLERİNİN ÜZERİNE BASARAK YÜRÜYORMUŞ"

Dağlık ve iklimi sert olan coğrafyalarda yaşayan insanların doğayla kurduğu bağın güçlü olduğuna vurgu yapan Kılınç, bu noktada belirleyici unsurun kar olduğunu, son yıllardaki kar yağışının azalmasının insanların doğayla olan bağını da zayıflatabildiğini dile getirdi.

Bu konuda daha çok araştırma yapılabileceğini ifade eden Kılınç, şu değerlendirmede bulundu: "Eskiden çok fazla kar yağıyormuş. İnsanlar telefon direklerinin üzerine basarak yürüyormuş. Kırsal alanlarda tek katlı evlerin genellikle çatısı yokmuş. Bu nedenle insanlar günde birkaç kez evlerin damını temizliyormuş. Çünkü damında fazla kar biriken evlerde yıkılma riski oluşuyormuş. Günlerce yolların açılmadığı köyde birbirleriyle iletişim halinde olan insanların aralarında sürdürülebilir bir iletişim modeli geliştirmesi ya da ona göre erzak biriktirmesi bugün olmayan şeyler. Bölgeye halen çok kar yağıyor ama eskiye göre az."