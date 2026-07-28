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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da genç adam iş yerinde ölü bulundu

        Hatay'da genç adam iş yerinde ölü bulundu

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Kamil Kuş, iş yerinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 01:34 Güncelleme:
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        Genç adam iş yerinde ölü bulundu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Yayladağı ilçesinin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İş yeri sahibi ve 3 çocuk babası Kamil Kuş'u (33) telefonla arayan eşi, uzun süre cevap alamayınca durumdan şüphelenerek bir yakınından iş yerine gidip bakmasını istedi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Pastaneye giden yakını, adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık, ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre ekipler, Kamil Kuş'un hayatını kaybettiği tespit etti.

        Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Hatay
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