Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Hatay Hassa'da H.B. idaresindeki otomobil, Gaziantep-Hassa karayolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre, kazada, sürücü H.B. ile araçtaki M.Ö, S.Ö, E.Ö. ve Ö.Ö.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, H.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.