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        Haberler Gündem Hatay’ın 5 yöresel lezzeti daha coğrafi işaret aldı

        Hatay’ın 5 yöresel lezzeti daha coğrafi işaret aldı

        Hatay'ın mercimekli aşı, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yeni tescillerle birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Hatay mutfağında tescil bereketi

        UNESCO’nun Gastronomi Alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer alan Hatay’ın yöresel lezzetlerinden 5’i daha coğrafi işaret tescili aldı.

        HATAY’IN TESCİLLİ LEZZETLERİ 75’E ULAŞTI

        Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen mercimekli aşı, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen programla tanıtıldı.

        Yeni tescillerle birlikte Hatay’ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75’e yükseldi. Kent, bu alanda Türkiye genelinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

        “HEDEFİMİZ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ”

        Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin binlerce yıllık medeniyet birikimini mutfak kültürüyle yaşattığını söyledi.

        6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına değinen Masatlı, kültürel değerlerin korunması ve tescillenmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Hatay’ın 5 Şubat 2023’te 25 coğrafi işarete sahip olduğunu, bugün ise 75 ürüne ulaştığını ifade eden Masatlı, “Devam eden müracaatlarımız ve tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği. Bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir” dedi.

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