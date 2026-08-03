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        İBB'den Çatalca'da Hasat Bayramı etkinliği

        İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Çatalca ilçesinde Hasat Bayramı etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        İBB'den Hasat Bayramı etkinliği

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca Kapalı Pazar Yeri'nde Hasat Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyenin tarım ve hayvancılığı desteklediğini söyledi.

        İBB'nin tarımsal desteklerinin her geçen yıl katlanarak arttığını dile getiren Aslan, "2020'de yola çıktığımızda İstanbul'da sadece 693 çiftçinin yanındaydık. Bugün ise bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan balıkçılığa tam 10 bin 818 emekçi, üretici, çiftçinin yanındayız" dedi.

        O günden bu yana 70 milyondan fazla sebze fidesinin toprakla buluşturulduğunu belirten Aslan, "Fideden tohumluğa, yemden gübreye, çiftçimizin traktörüne can suyu olan mazot desteğine kadar 667 milyon liralık nakdi destek sağladık. Sadece bu yıl yapacağımız destek 300 milyon lira. 2024'te İstanbul tarım alanlarının dörtte birini yeşerttik" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, Kaleiçi Mahallesi'ndeki tarlada sebze hasadı yaptı.

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