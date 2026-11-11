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        Haberler Gündem İstanbul İBB Meclisi'nde 20 ilçenin 2027 yılı bütçesi onaylandı

        İBB Meclisi'nde 20 ilçenin 2027 yılı bütçesi onaylandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Ataşehir, Bakırköy, Beyoğlu ve Fatih'in de aralarında bulunduğu toplam 20 ilçenin 2027 yılına ilişkin bütçesi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:26 Güncelleme:
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        İBB Meclisi'nde 20 ilçenin bütçesi onaylandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

        Mecliste, 20 ilçe belediyesinin 2027'ye ait "mali yılı bütçesi" görüşüldü. Bu kapsamda, Adalar Belediyesinin 850 milyon lira, Arnavutköy Belediyesinin 19 milyar 900 milyon lira, Ataşehir Belediyesinin 12 milyar lira, Avcılar Belediyesinin 8 milyar lira, Bağcılar Belediyesinin 14 milyar 850 milyon lira, Bahçelievler Belediyesinin 9 milyar 692 milyon 900 bin lira, Bakırköy Belediyesinin 8 milyar lira, Başakşehir Belediyesinin 14 milyar 950 milyon lira, Bayrampaşa Belediyesinin 7 milyar 600 milyon lira tutarındaki bütçeleri gündeme geldi.

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        Mecliste Beşiktaş Belediyesinin 10 milyar 381 milyon 293 bin lira, Beykoz Belediyesinin 15 milyar 483 milyon lira, Beylikdüzü Belediyesinin 9 milyar 400 milyon lira, Beyoğlu Belediyesinin 7 milyar 745 milyon 685 bin lira, Büyükçekmece Belediyesinin 7 milyar 998 milyon 475 bin lira, Çatalca Belediyesinin 2 milyar 566 milyon lira, Çekmeköy Belediyesinin 8 milyar lira, Esenler Belediyesinin 14 milyar 850 milyon lira, Esenyurt Belediyesinin 16 milyar lira, Eyüpsultan Belediyesinin 13 milyar lira ve Fatih Belediyesinin 14 milyar 800 milyon lira tutarındaki bütçesi de konuşuldu.

        Toplam 20 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.

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        #istanbul haberleri
        #İBB Meclisi
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