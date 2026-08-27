İBB'nin alımını gerçekleştirdiği 100 yeni metronun ilk seti tanıtıldı
İBB tarafından Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılmak üzere alınan 100 yeni metro aracının ilk seti tanıtıldı. Dudullu'daki Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, yeni araçlara ilişkin detaylar paylaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte metro ulaşımında kullanılmak üzere satın aldığı 100 yeni metro aracının ilk setini tanıttı. Yeni araçların Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılması planlanıyor.
Dudullu’daki Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “100 Adet Metro Araç Alımı Töreni”ne İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.
İLK METRO SETİ TANITILDI.png
Törende, İBB tarafından alımı gerçekleştirilen 100 yeni metro aracının ilk seti tanıtıldı. Araçların, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki iki önemli metro hattında hizmet vermesi hedefleniyor.
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarında kullanılacak yeni metroların, kent içi ulaşımda kapasitenin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
NURİ ASLAN TÖRENDE KONUŞTU.png
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Dudullu’daki törende yeni metro araçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
“100 Adet Metro Araç Alımı Töreni” kapsamında gerçekleştirilen tanıtımda, yeni metro setleri yerinde incelendi.