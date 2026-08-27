Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İBB'nin alımını gerçekleştirdiği 100 yeni metronun ilk seti tanıtıldı

        İBB'nin alımını gerçekleştirdiği 100 yeni metronun ilk seti tanıtıldı

        İBB tarafından Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılmak üzere alınan 100 yeni metro aracının ilk seti tanıtıldı. Dudullu'daki Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, yeni araçlara ilişkin detaylar paylaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul metrosuna 100 yeni araç

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte metro ulaşımında kullanılmak üzere satın aldığı 100 yeni metro aracının ilk setini tanıttı. Yeni araçların Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılması planlanıyor.

        Dudullu’daki Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “100 Adet Metro Araç Alımı Töreni”ne İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı.

        İLK METRO SETİ TANITILDI

        .png
        .png

        Törende, İBB tarafından alımı gerçekleştirilen 100 yeni metro aracının ilk seti tanıtıldı. Araçların, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki iki önemli metro hattında hizmet vermesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarında kullanılacak yeni metroların, kent içi ulaşımda kapasitenin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

        NURİ ASLAN TÖRENDE KONUŞTU

        .png
        .png

        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Dudullu’daki törende yeni metro araçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        “100 Adet Metro Araç Alımı Töreni” kapsamında gerçekleştirilen tanıtımda, yeni metro setleri yerinde incelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ibb
        #istanbul
        #metro
        #nuri aslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi