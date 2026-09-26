İletişim Başkanı Duran Türkçenin önemine dikkat çekti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçenin milletlerin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü bağlardan biri olduğunu belirtti.

“TÜRKÇEMİZİN ZENGİNLİĞİNİ KORUMALIYIZ”

Türkçenin Orhun Yazıtları’ndan Yunus Emre’ye, Dede Korkut’tan günümüze uzanan büyük bir medeniyet birikimini taşıdığını ifade eden Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprü, kendi dilidir. Türkçe; Orhun Yazıtları’ndan Yunus Emre’ye, Dede Korkut’tan bugünümüzün kalemine uzanan büyük bir medeniyet birikimini taşıyor. Sevinçlerimizi, acılarımızı, türkülerimizi ve hikâyelerimizi yüzyıllar boyunca aynı dilin içinde yaşattık.”

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Duran, Türkçenin zenginliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, “Bugün bize düşen, Türkçemizin zenginliğini korumak; onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.