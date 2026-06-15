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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Durandan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yollarına ilişkin paylaşım

        İletişim Başkanı Durandan Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yollarına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Önümüzdeki dönemde NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere birçok uluslararası programa ev sahipliği yapılacak olması, Ankara'nın küresel ölçekte daha görünür bir konuma yükseldiğini ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Ankara küresel ölçekte daha görünür oldu'

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ankara'nın büyüyen yapısıyla birlikte ulaşım altyapısının da aynı hızda yenilenmesinin bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çektiğini anımsattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkentin sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda diplomasi ve ekonomi trafiğinin yoğunlaştığı bir şehir haline geldiğini vurguladığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dönemde NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere birçok uluslararası programa ev sahipliği yapılacak olması, Ankara'nın küresel ölçekte daha görünür bir konuma yükseldiğini ortaya koymaktadır. Esenboğa Havalimanı'nın yıllar içinde geldiği nokta, yolcu artışıyla birlikte yeni yatırımları zorunlu kılmış durumdadır. Yeni pistler, apronlar ve bağlantı yollarıyla kapasitesi güçlendirilmiş Ankara Havalimanı'yla birlikte hem hava trafiğinin hem de şehir içi ulaşımın daha rahat bir akışa kavuşması hedeflenmektedir.

        Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla havalimanı daha modern ve yüksek kapasiteli bir yapıya kavuştu. Geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara uygun altyapı oluşturulurken, Devlet Konukevi ve teknik donanım da bu dönüşümün parçası haline geldi. Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yolları, Ankara'nın ulaşım yükünü hafifletecek yeni bir hat oluşturmaktadır. Özellikle yoğun dönemlerde şehrin trafiğine nefes aldıracak bir düzen kurulmuş durumda. Bu düşüncelerle, Ankara Havalimanı'nın, Başkent Havacılık Köprüsü'nün ve bağlantı yollarının Ankara'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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        #Burhanettin Duran
        #ankara havalimanı
        #haberler
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