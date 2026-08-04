İlk astronot şimdi tuğgeneral
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Tuğgeneral oldu
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 16:43 Güncelleme:
Yüksek Askerî Şûra toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı.
Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nun tuğgeneralliğe yükselenler arasında olduğu öğrenildi.
Gezeravcı, 2024'te Axiom Mission 3 ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek 21 günden fazla uzayda kalmıştı.
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