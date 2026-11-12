İmamoğlu davasında 46 kişi için tutukluluğa devam talebi

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a tahliye talebinde bulunması için söz verildi.

Sanık Ongun, 23 Mart'ta tutuklandığını belirterek, "Gizli tanık beyanlarıyla tutuklandık. Bizim tutuklanmamıza neden olan kişilerin beyanlarını dinledik. İnsanlar 600 gündür tutuklu. İnsanlar belge belge suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışıyor." diye konuştu.

İddianamedeki raporların hatalı olduğunu öne süren Ongun, etkin pişmanlık kapsamındaki kişilerin beyanlarında çelişkiler bulunduğunu iddia etti.

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Sanık Ongun, "Cendereden adalet çıkmaz. Ama ben cendereden çıkmayı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendim. Ben de bu cendereden çıkarım." beyanında bulundu.

İBB Spor Kulübü Başkanı olan tutuklu sanık Fatih Keleş, hakkında verilen beyanların doğru olmadığını savunarak, beyanlarda çelişkiler bulunduğunu öne sürdü.

İddianamedeki üzerine atılı eylemlerle ilgili konuşan sanık Keleş, HTS kayıtlarının beyanlarla örtüşmediğinin mahkemede anlaşıldığını belirtti.

Sanık Keleş, iddianamede kendisine verildiği iddia edilen paralarla ilgili olarak ortada bir delilin olmadığını ve mahkemedeki beyanlarda da bu durumun ortaya çıktığını anlattı.

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Üzerine atılı suçlamaları reddeden Keleş, tutukluluk haline son verilmesini talep etti.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 602 gündür Silivri'de olduklarını belirterek, davanın 3. celsesinde ara karar öncesinde tahliye kararları için bu duruşma salonunda bulunduklarını söyledi.

İmamoğlu, "20 aydır hukuksuzca yöntemlerle yürütülmüş operasyon, kovuşturma ve sorgu süreçlerinde tek bir delil, tek bir görüntü, ses kaydı ve belgenin bulunamadığını" savunarak, "Buradaki bütün yol arkadaşlarımın 1 dakika dahi beklemeden, hemen şimdi derhal bırakılması ve tutuklu değil, tutuksuz yargılanması gerekmektedir." beyanında bulundu.

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Sanık İmamoğlu, 602 günün 236 gününün bu iddianamenin yazılmasını beklemekle geçtiğini, geriye kalan 366 günün de bu mahkemenin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Burada yapılan bütün iş ve işlemlerden dolayı yol arkadaşlarının bir yıldır tutuklu olmasının sorumlusunun mahkeme heyeti olduğunu öne süren İmamoğlu, "Arkasındayız bütün kararların diyen heyetin ben de tam karşısındayım. Çökmüş bir iddianameye rağmen her incelemede verilen tutukluluğun devamı kararları hukuk değil zulümdür. Bu kararları en ağır şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, sanık İmamoğlu konuşurken, "Ekrem Bey, ses tonunuzu ayarlayın." diye uyardı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Benim ses tonum gayet iyi." dedi.

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Başkan Aylan'ın, "Elinizi kolunuzu sallayarak konuşmayın." şeklinde uyarısı üzerine İmamoğlu, "Tamam peki, konuşmamı bitireyim de." diyerek konuşmasına devam etti.

Sanık İmamoğlu, savcılığın kendisine çapraz sorguda sorduğu soruları eleştirdi.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu ve cezalandırma olarak kullanılamayacağını söyleyen İmamoğlu, "Burada 4 bin sayfa iddianame, 80 bin sayfa ekleri, şimdi 350 bin sayfaya ulaşmış. Hakkında 2 bin 430 yıl ceza istenen birisiyim. Ve bana 10-15 soru soruluyor. Birbirini takip eden 10-15 soru. Savcılığın, ciddiyetini de gerçeği arama niyetini de milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu, "Hiç kimse umurumda değil, 87 milyon yurttaşıma konuştum. Sizler onlar adına karar verecekseniz, sizlere de konuştum. İster sözlerimi alırsınız, ister almazsınız. 2 yıldır tutuklulukla yürütülen bu süreci kınıyorum. Yapılan bu yanlışları düzeltmek sizin elinizdedir ya da değildir, siz karar vereceksiniz." beyanında bulundu.

Sanık İmamoğlu, "Bütün arkadaşlarımın hepsi tahliye edilmediği sürece kararınızın karşınızdayım." diyerek sözlerini tamamladı.

Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

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Duruşmaya ara verildi.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.