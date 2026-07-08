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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu davasında 6 sanık tahliye edildi

        İmamoğlu davasında 6 sanık tahliye edildi

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşmasında, aralarında tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in de bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:06 Güncelleme:
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        6 sanık tahliye edildi

        İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada ara karar açıklandı.

        Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyesine karar verdi.

        Heyet, diğer taleplere ilişkin değerlendirmelerin UYAP'a yüklenen tutanaktan incelenebileceğini, bir sonraki celsede tutuksuz sanıkların savunmalarının alınacağını bildirdi.

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        Mahkeme heyeti, 6 Ağustos'ta bir sonraki tutukluluk incelemesinin yapılacağını belirtti.

        Duruşma, 17 Ağustos'a ertelendi.

        Bu arada, tahliyelerin ardından davadaki tutuklu sanıkların sayısı 53 oldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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