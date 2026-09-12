İstanbul Bahçelievler’de temel kazısı sırasında bina duvarı hasar gördü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan temel kazısı sırasında 5 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binaya giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanın istinat duvarında çökme meydana geldi.

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Çökme nedeniyle apartmanın merdivenlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik amacıyla bir süre binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından bina sakinlerinin giriş çıkışlarına kontrollü şekilde izin verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.