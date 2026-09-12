Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Bahçelievler’de temel kazısı sırasında bina duvarı hasar gördü

        İstanbul Bahçelievler’de temel kazısı sırasında bina duvarı hasar gördü

        İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan temel kazısı sırasında bitişikteki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 17:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçelievler'de istinat duvarı çöktü

        İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan temel kazısı sırasında 5 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binaya giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanın istinat duvarında çökme meydana geldi.

        REKLAM

        Çökme nedeniyle apartmanın merdivenlerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Güvenlik amacıyla bir süre binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından bina sakinlerinin giriş çıkışlarına kontrollü şekilde izin verildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahçelievler
        #istinat duvarı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması