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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı’ndaki köprüler Türk Dünyası Günü’nde turkuaza büründü

        İstanbul Boğazı’ndaki köprüler Türk Dünyası Günü’nde turkuaza büründü

        3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki köprüler turkuaz renkte ışıklandırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün turkuaz aydınlatması, Boğaz manzarasıyla birlikte havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        İstanbul Boğazı'nda turkuaz gece

        İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, 3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında turkuaz renkte ışıklandırıldı.

        Türk Dünyası Günü dolayısıyla gerçekleştirilen özel aydınlatma kapsamında Boğaz’daki köprüler turkuaz renge büründü. İstanbul’un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de turkuaz ışıklarla aydınlatıldı.

        BOĞAZDA TURKUAZ MANZARA

        Turkuaz renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, havadan görüntülendi.

        Köprünün turkuaz aydınlatması, İstanbul Boğazı’nın gece manzarasıyla birlikte dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Görüntülerde turkuaz ışıklarla aydınlatılan köprü ile Boğaz’ın gece silüeti bir arada yer aldı.

        FOTO: DHA

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        #istanbul boğazı
        #haberler
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