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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 6 ilçede 20 saatlik su kesintisi

        İstanbul'da 6 ilçede 20 saatlik su kesintisi

        İstanbul'da, İSKİ'nin Osmangazi Terfi Merkezi'ndeki revizyon ve arızalı vana değişim çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan duyuruya göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak. 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00 arasında 6 ilçedeki çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.

        Planlı altyapı çalışması nedeniyle 20 saat boyunca bazı bölge ve mahalleler su alamayacak.

        Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

        Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Karaağaç, Bahşayiş, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.

        Çatalca: Nakkaş Mahallesi.

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        Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

        Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.

        Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri.

        Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Bağlarçeşme, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akerler ve Mehterçeşme Mahalleleri.

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        #istanbul haberleri
        #İSKİ
        #su kesintisi
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