AFAD verilerine göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,51 kilometre olarak ölçüldü.
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3 ton kokainin sırrı çözüldü! Uluslararası baron yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki... İçişleri Bakanlığı, Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu da tespit edildi