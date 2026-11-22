3 ton kokainin sırrı çözüldü! Uluslararası baron yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki... Daha Fazla Göster İçişleri Bakanlığı, Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Suç örgütü kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin deşifre edilen yazışmalarda Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu da tespit edildi Daha Az Göster