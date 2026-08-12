İzmir'de otelde akıma kapıldığı öne sürülen trans birey öldü

Olay, saat 00.15 sıralarında İzmir'in merkez Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, zaman zaman otelde kalan Batuhan G'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Batuhan G'yi banyoda hareketsiz halde buldu. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan trans birey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Banyoda sıcak suyun şofbenle sağlandığı ve Batuhan G'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.