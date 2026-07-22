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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de otomobilde 118 bin sentetik hap ele geçirildi: 1 gözaltı

        İzmir'de otomobilde 118 bin sentetik hap ele geçirildi: 1 gözaltı

        İzmir Bornova'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, daha sonra aracını sokakta terk eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 06:48 Güncelleme:
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        Otomobilde 118 bin sentetik hap ele geçirildi

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta denetim yapmak isteyen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ, PARKTA YAKALANDI

        Yaşanan takip sonucu aracı Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak'ta terk eden sürücü, yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis ekipleri, kaçan şüpheliyi çevredeki bir parkta yakaladı.

        118 BİNDEN FAZLA SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

        Araçta yapılan aramada; 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan ve M.Y.K. (26) olduğu belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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