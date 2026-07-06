İzmir'de yangına müdahale
İzmir'in Çiğli ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Kentin çeşitli noktalarından gözüken yangına orman ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 22:31 Güncelleme:
Yangın, saat 20.30 sıralarında Çiğli Evka 2 Mahallesi'nde otluk alanda çıktı. Otluk alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale başlatırken, hava desteiği de sağlandı. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına son verdi. Kentin birçok noktasından görülen alevlere kara ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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