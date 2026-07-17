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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de kaynağında geri dönüşüm uygulamasına bir ilçe daha eklendi

        İzmir'de kaynağında geri dönüşüm uygulamasına bir ilçe daha eklendi

        İzmir'de kapıdan kapıya geri dönüşüm uygulamasına Güzelbahçe ilçesi de eklendi. Böylece kaynağında geri dönüşüm 6 ilçe ve 8 mahalleden 9 ilçe ve 31 mahalleye ulaştı. Güzelbahçe'nin Siteler, Yalı ve Maltepe mahallelerinde QR kodlu mavi poşetlerin dağıtımına başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        İzmir'deki uygulamaya bir ilçe daha eklendi

        Kapıdan kapıya atık toplama modelini Mart 2025'te İzmir'de başlatan Büyükşehir Belediyesi, projeyi kent geneline yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İzdoğa A.Ş. iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında Karabağlar, Bayraklı, Konak, Menderes, Bornova, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve son olarak Güzelbahçe'de ambalaj atıkları evlerden toplanıyor. Güzelbahçe'nin Siteler, Yalı ve Maltepe mahallelerinde QR kodlu mavi poşetlerin dağıtımına başlandı.

        Güzelbahçe Siteler Mahalle Muhtarı Kezban Hocek, projenin mahalle sakinleri tarafından talep edildiğini belirterek,"İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa'ya mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Evlerde ambalaj atıklarını ayrıştırarak başlayan küçük adımlar, hem çevremizin korunmasına hem de ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Özellikle ev hanımlarının bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Gelecek kuşaklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor"dedi.

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        Proje; Bayraklı'nın Refik Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu; Bornova'nın İnönü, Kazımdirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene; Buca'nın Yiğitler, Karabağlar'ın Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Karşıyaka’nın Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü; Konak'ın Kültür, Alsancak; Menderes'in Hürriyet ve Narlıdere'nin Yenikale ile Sahilevleri; Güzelbahçe'nin Siteler, Yalı, Maltepe mahallerinde devam ediyor.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdoğa A.Ş. iş birliğiyle yürütülen "Dönüşüme Evde Başla" projesi kapsamında, görevli personelin hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen "Dönüşüme Evde Başlar" projesinin yanı sıra, sanayi ve ticaret bölgelerinde oluşan ambalaj atıklarının yönetimine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, Kısıkköy Ege Sanayi ve Ticaret İhracat Merkezi (ESTİM) bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan ambalaj atıkları, İzdoğa koordinasyonunda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

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