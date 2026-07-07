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        Haberler Gündem Çevre İzmir Büyükşehir, TÜBİTAK MAM iş birliğiyle gürültü haritası çıkaracak

        İzmir Büyükşehir, TÜBİTAK MAM iş birliğiyle gürültü haritası çıkaracak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle çevresel gürültüye karşı kapsamlı bir çalışma başlatıyor. İki yıl sürecek proje kapsamında hazırlanacak stratejik gürültü haritalarıyla kentte gürültüden en fazla etkilenen bölgeler belirlenecek, bilimsel veriler ışığında daha sessiz ve yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        İzmir'in gürültü haritası çıkarılacak
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamını etkileyen en önemli çevresel sorunlardan biri olan gürültü kirliliğine karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle yürütülecek "İzmir İli Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanması ve Gürültü Yönetimi Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, İzmir genelinde karayolu, demiryolu, sanayi tesisleri ve eğlence alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü, uluslararası standartlara uygun yöntemlerle analiz edilecek.

        İki yıl sürecek proje sonunda hazırlanacak stratejik gürültü haritaları ve eylem planları doğrultusunda, daha sağlıklı, daha sessiz ve daha yaşanabilir bir İzmir için yol haritası oluşturulacak.

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        Proje kapsamında öncelikle İzmir'in üç boyutlu dijital şehir modeli oluşturulacak. Karayolu trafiği, raylı sistemler, sanayi tesisleri ve eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültü verileri, uluslararası standartlara uygun yöntemlerle modellenerek kentin güncel çevresel gürültü profili ortaya konulacak.

        Elde edilen veriler, nüfus yoğunluğu, okul, hastane ve diğer hassas kullanım alanlarıyla birlikte değerlendirilerek gürültüden en fazla etkilenen bölgeler belirlenecek. Çalışma kapsamında yalnızca mevcut durum tespit edilmeyecek, aynı zamanda gürültünün azaltılmasına yönelik senaryolar da geliştirilecek.

        Oluşturulacak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Gürültü Yönetimi Karar Destek Sistemi sayesinde farklı çözüm önerileri sanal ortamda test edilerek maliyet ve etkinlik analizleri yapılabilecek. Böylece ulaşım, imar ve çevre planlamasında bilimsel verilere dayalı karar alma süreçleri güçlendirilecek.

        Açıklamaya göre, 24 ay sürecek proje sonunda hazırlanacak stratejik gürültü haritaları ve gürültü eylem planları, sessiz alanların korunmasına, gürültü kirliliğinin azaltılmasına, yaşam kalitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir kent yönetimi hedeflerine katkı sağlayacak.

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        #gürültü haritası
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