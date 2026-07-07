İzmir'in gürültü haritası çıkarılacak

Bu yayında, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki son adımları ve Tayfun füze testi hakkındaki teknik detaylar ele alınıyor. İstanbul'da merakla beklenen Rayiç bedelin yarısı projesinin detaylarını ve konut piyasasına olası etkilerini bu özette bulabilirsiniz. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den önemli ... Daha Fazla Göster

Bu yayında, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki son adımları ve Tayfun füze testi hakkındaki teknik detaylar ele alınıyor. İstanbul'da merakla beklenen Rayiç bedelin yarısı projesinin detaylarını ve konut piyasasına olası etkilerini bu özette bulabilirsiniz. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den önemli başlıklar, NATO zirvesi süreci ve Yunan basınında geniş yer bulan Türkiye'nin kazanımları masaya yatırılıyor. Programda ayrıca Hamaney'in vefatı sonrası bölgedeki dengeler, ABD'deki paraşütçü gösterisi ve kültür sanat dünyasından yeni sergiler gibi çeşitli konulara değiniliyor. Eğer güncel siyaset ve savunma sanayii haberleri ile ilgileniyorsanız, bu özet tam size göre. Gündemi kaçırmamak için kanala abone olun ve haftalık haber özetlerimizi takip edin. Sizce savunma sanayii alanındaki bu gelişmeler bölge dengelerini nasıl etkileyecek, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Daha Az Göster