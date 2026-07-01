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        İzmir’de maki yangını

        İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        İzmir'de maki yangını

        Akşam saatlerinde Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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