İzmir’de maki yangını
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 00:58 Güncelleme:
Akşam saatlerinde Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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