İzmirli çiftçiye "İyi Tarım İzmir" desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması, çiftçilerin hibe başvurularından hava uyarılarına, bitki analizinden tarımsal danışmanlığa kadar pek çok hizmete kolayca ulaşılmasını sağlıyor.

Güncel hal fiyatları ve tarımsal bilgiler de sunan uygulama, tüm vatandaşlar tarafından kullanılabiliyor. Zeytin kasası, zirai donla mücadelede kullanılan agril örtü desteği gibi hibe başvurularından erken hava uyarılarına, fotoğrafla bitki analizinden yapay zekâ destekli tarım danışmanlığına kadar pek çok hizmeti tek noktada buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ile çiftçi arasındaki bürokratik süreçleri kolaylaştıran İyi Tarım İzmir uygulaması, üreticilerin güncel destekleri takip ederek hızlıca başvuru yapmasına olanak tanıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilen başvurular, kriterleri karşılaması halinde destek sürecine alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise uygulama sayesinde İzmir’in üretim verilerini analiz ederek daha etkin projeleri hayata geçirme imkânı buluyor. iOS ve Android cihazlara indirilebilen uygulamaya, iyitarim.izmir.bel.tr adresinden de erişilebiliyor.

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Uygulama hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, "İyi Tarım İzmir Mobil Uygulaması ile üreticilerin belediyeye ulaşmak için farklı birimlere gitme, dilekçe verme ve çok sayıda evrak hazırlama zorunluluğunu azaltırken, başvuru, değerlendirme, bilgilendirme, teslim ve takip süreçlerini dijital ortamda yürütmüş oluyoruz. İyi Tarım İzmir yalnızca bir hibe başvuru uygulaması değil, aynı zamanda üreticinin hava koşullarından hastalık ve zararlı takibine, toprak analizinden hal ürün fiyatlarına kadar ihtiyaç duyduğu birçok bilgiye erişebildiği dijital bir tarımsal karar destek platformu. Uygulamanın temel amacı; üreticiyi desteklere daha kolay ulaştırmak, tarımsal varlıkları kayıt altına almak ve üretici ile belediye arasında doğrudan dijital bir iletişim kanalı oluşturmak" dedi.

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Çiftçinin Büyükşehir'in hibe ve desteklerine kolayca başvurabildiğini söyleyen Bülent Üngür, "Daha önce dilekçe yöntemiyle, sosyal medya ve basın duyurularıyla bu başvuruları alıyorduk. Fakat biz, İzmir'de yaşayan, Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçi kayıt sisteminde kaydı olan tüm üreticilerimizin bu desteklerden faydalanmasını istiyorduk. Bu nedenle, destek duyurularının tüm üreticilere eksiksiz ulaşmasını sağlamak için çiftçilere doğrudan cep telefonları üzerinden ulaşmayı hedefledik. Çiftçiler artık uygulama sayesinde hangi hibelere ulaşabileceklerini, bu hibelerin şartlarının ne olduğunu görebiliyor. Başvuruyu mobil uygulama üzerinden yaptığında, ekip arkadaşlarımız kontrol ekranından çiftçimizin şartlarının uygun olup olmadığını kontrol edip onaylıyor. Ardından en kısa zamanda desteklerimizi kendilerine ulaştırıyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimizi bir sürü evrak yükünden kurtarıyoruz. Çiftçilerimiz belgelerini, arazilerini, parsellerini bizim sistemimize yüklüyor. Bu parsellerden hangi üretimi yaptıklarını görebiliyoruz. İlerleyen dönemlerde çiftçimizin üretim desenlerine uygun desteklerin bildirimini de kendilerine göndermeye başlayacağız" diye konuştu.

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İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine karşı çiftçileri destekleyen uygulama, erken uyarı bildirimleriyle olası risklere karşı önlem alınmasını sağlıyor. İzmir genelindeki 13 erken uyarı tahmin istasyonundan elde edilen verilerin vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulduğunu belirten Bülent Üngür, "Uygulamamız üzerinden hava durumu, zirai don ve sel gibi risklere ilişkin uyarılar alınabiliyor. Olası bir zirai don tehlikesinde çiftçilerimizin cep telefonlarına mobil bildirim göndererek gerekli önlemleri zamanında almalarına yardımcı oluyoruz. Hedeflerimizden biri de erken uyarı sistemini İzmir’in tüm üretim alanlarını kapsayacak şekilde genişletmek" şeklinde konuştu.

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İyi Tarım İzmir uygulamasına, İzmir'in üretim verilerinin ışığında eğitilen bir Yapay Zekâ Destekli Tarım Asistanı modülü eklendi. Çiftçilerin tarıma dair tüm sorularını İzmir tarımı süzgecinden geçirerek yanıtlayan sistem hakkında bilgi veren Bülent Üngür, "Tarımın her konusunda bize yardımcı olan, kendi kendine öğrenebilen yapay zekâ sistemi var. Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yapay zekâ uygulamasıyla vatandaşlarımız, hastalık ve zararlılardan tutun hayvansal üretime kadar bu uygulamaya girerek aklındaki tüm soruları sorabiliyor. Bizim yapay zekâ sistemimiz, bünyemizde çalışan ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimizin eğitimiyle gelişiyor. Onların İzmir'de karşılaştıkları sorunlar ve bizim geliştirdiğimiz çözümleri yapay zekâya yükledik" şeklinde konuştu.

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Uygulamanın bitki analizi özelliği sayesinde çiftçiler, ürünlerinin fotoğraflarını yükleyerek bitkilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alabiliyor. Yapay zekâ destekli asistan, olası hastalık ve zararlılara karşı uygulanabilecek mücadele yöntemleri hakkında öneriler sunuyor. Çiftçiler ayrıca hastalık ve zararlılara karşı ne zaman önlem almaları gerektiği, uygun gübreleme yöntemleri ve kendi üretim desenlerine ilişkin pek çok konuda bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

İyi Tarım İzmir uygulamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sebze ve Meyve Hali ile Su Ürünleri Hali'nin günlük fiyatlarının da yer aldığı bir modül yer alıyor. Uygulama üzerinden sebze, meyve ve balıkların taban ve tavan fiyatlarının yanı sıra ortalama fiyatları ve son 7 günlük fiyat değişimleri de görüntülenebiliyor. Esnaf, tüccar ve işletmecilerin yanı sıra tüm vatandaşlar, güncel hal fiyatlarına hızlıca erişebiliyor. Kullanıcılar, aynı ekran üzerinden ürün seçimi yaparak yapay zekâ destekli fiyat analizlerine de tek tıkla ulaşabiliyor.