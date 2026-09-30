İzmit'te ağaç devrildi

İzmit'te parkta ağaç devrildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde parkta sabah saatlerinde ağaç devrildi. Sokağın bir bölümünün kapandığı olayda bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi
Giriş: 30 Eylül 2026 - 10:57 Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'ndeki Ömer Tengiz Parkı'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, parkta bulunan ağacın devrilmesiyle sokağın bir bölümü kapandı.
Olayın erken saatlerde meydana gelmesi nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
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